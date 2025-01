Gibellina, dimissioni alla Fondazione Orestiadi. Il sindaco: “Sono stupito”

Calogero Pumilia ha lasciato l'incarico

GIBELLINA – “Ho appreso con stupore delle improvvise e inattese dimissioni del presidente della Fondazione Orestiadi Calogero Pumilia”.

A parlare è il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera. Nella giornata di ieri il primo cittadino non ha voluto fare commenti. Oggi interviene: “Il Comune di Gibellina è concentrato sulle attività e le iniziative propedeutiche al 2026 anno in cui la città sarà la prima capitale italiana dell’arte contemporanea. È un lavoro molto impegnativo che, come è sempre stato fatto, stiamo portando avanti in totale sinergia con la Fondazione Orestiadi”.

Dalle parole del primo cittadino è, dunque, confermata la sinergia tra Comune e Fondazione, ma Sutera non si esprime su cosa abbia determinato le dimissioni di Pumilia che ha portato quest’ultimo a mollare la guida del sodalizio fondato da Ludovico Corrao.