Ginostra, le capre selvatiche provocano una frana sulla spiaggia

Per fortuna non c'erano bagnanti

LIPARI – A Ginostra, la piccola frazione dell’isola di Stromboli, una frana, causata dal passaggio di un gruppo di capre selvatiche, si è abbattuta sulla spiaggia che sorge ad una cinquantina di metri dallo storico scalo Pertuso.

Ginostra, le capre selvatiche provocano una frana

Nel momento in cui si è verificata la frana non c’erano bagnanti: una fortuna, considerando che il sito è molto frequentato. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una convivenza, sempre più difficile, tra i circa 40 abitanti, turisti e le diverse centinaia di capre che, giornalmente e a tutte le ore, scendono dal versante ginostrese dello Stromboli alla ricerca di cibo, avventurandosi non solo lungo le stradine, che ricoprono di escrementi, ma anche sulla pista eliportuale, nel cimitero, nei giardini, negli orti e sin dentro le pertinenze delle abitazioni.