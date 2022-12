Giorgetti: “Accelerare sull’attuazione del Pnrr”

“È necessario farlo anche in presenza di ostacoli come il rialzo dei prezzi"

1' DI LETTURA

“Ribadisco l’importanza di accelerare l’attuazione del Pnrr pur in presenza di ostacoli quali il rialzo dei prezzi dei materiali con le sue inevitabili conseguenze sui costi finali delle opere pubbliche”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla manovra.

“Proprio per far fronte a questo – ha puntualizzato -, il disegno di legge di bilancio reca specifici fondi per un importo di circa 12 miliardi nel periodo 2023-2027. La messa a terra del Pnrr darà un forte impulso alla crescita quantitativa e qualitativa dell’economia italiana, contribuendo anche a migliorare la sostenibilità del debito”