Parla il vice presidente della Camera

PALERMO, 28 MAG – “Le elezioni anticipate alla Regione per me sarebbero una mancanza di rispetto per chi governa. Loro sanno quali sono le cose più giuste da fare per la Sicilia e prenderanno le dovute decisioni. Intanto c’è un governo, una maggioranza, ci sono certamente, alla luce del sole, delle discrasie all’interno di questa maggioranza e per non sbagliare bisogna agire tutti con grande umiltà e serenità”.

Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di un convegno a Palazzo dei Normanni a Palermo.

“Io non avanzo candidature, non le chiedo – ha aggiunto -. L’ho sempre detto, sono siciliano, sono eletto in Sicilia, amo questo posto più della vita. Quello che ho sempre detto, senza dare fastidio a nessuno, è che sono qui, quello che vogliono che io faccia farò”.

Commentando gli esiti delle Amministrative nell’Isola e i risultati del centrodestra ha sottolineato che “quando si perde parzialmente non va mai bene, quindi c’è sicuramente qualcosa che non è stato fatto per come doveva essere fatto”.

“In questo caso – ha osservato Mulè – è evidente che, laddove questo centrodestra non è unito e non è compatto, perde, e laddove perde tempo nella scelta dei candidati perde. Queste però sono cose che abbiamo già provato sulla nostra pelle e che proviamo oggi in Sicilia. Questa è una Regione straordinariamente importante – ha concluso – per potersi consentire degli errori, quindi ciò che è stato sbagliato non deve essere ripetuto. Occorre che si faccia di necessità virtù e che si mettano insieme i cocci per ripartire più forti di prima”.