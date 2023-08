Giornalisti, morto a Sciacca Giovanni Piro

Aveva 80 anni

SCIACCA – È morto a Sciacca (Agrigento) il giornalista Giovanni Piro, tra gli anni Sessanta e Settanta collaboratore del Giornale di Sicilia e dell’Agenzia Ansa. Aveva 80 anni. Era direttore della testata giornalistica dell’emittente Tele Monte Kronio di Sciacca, carica che aveva assunto nel 1978. Sono numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio in sua memoria da parte di colleghi giornalisti di tutta la provincia di Agrigento, che lo hanno conosciuto ed apprezzato per garbo ed equilibrio. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella Basilica della Madonna del Soccorso di Sciacca.