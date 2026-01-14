Giornata della prevenzione, allo Zooprofilattico screening e laboratori

Domenica dalle 9 alle 17 in via Marinuzzi

PALERMO – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, annuncia la prima Giornata della prevenzione veterinaria. L’evento, intitolato “Uniti nelle azioni di prevenzione veterinaria”, si terrà domenica 25 gennaio 2026, dalle 09 alle 17, presso la sede dell’Izs Sicilia in via Gino Marinuzzi n.3, Palermo.

L’iniziativa si propone, inoltre, di aprire le porte della ricerca alla cittadinanza, articolandosi tra sessioni scientifiche in Aula Magna e attività pratiche diffuse nei padiglioni della struttura.

“Celebrare la prevenzione veterinaria significa valorizzare la protezione della vita umana – dice il Direttore Generale dell’Izs Sicilia , Francesca Di Gaudio -. Troppo spesso il ruolo del veterinario viene confinato alla sola cura dell’animale domestico; questa giornata vuole illuminare il nostro vero mandato: essere la prima linea di difesa della Salute Pubblica. Questa giornata serve a rendere visibile questo scudo che protegge il nostro tessuto sociale ed economico, promuovendo quell’approccio One Health che oggi non è più una scelta teorica, ma una necessità di sopravvivenza”.

“La nostra missione è tradurre i principi scientifici in azioni concrete per il territorio – afferma il Direttore Sanitario dell’IZS Sicilia, Roberto Andrea Balbo – Durante questa giornata, i cittadini potranno vedere da vicino come lavorano i nostri Centri di referenza nazionale, dalle analisi sulla sicurezza alimentare alla sorveglianza delle malattie emergenti. Investire in prevenzione veterinaria è l’atto più lungimirante che una società possa compiere: garantire che il cibo sulle nostre tavole sia sicuro e che l’ambiente non ci aggredisca significa tutelare il diritto di ogni cittadino alla salute e difendere l’eccellenza del nostro ‘Made in Italy’ agroalimentare”.