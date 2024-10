Giornata di studi in memoria di Ugo Scelfo, magistrato etneo

È stato consigliere della Corte di Cassazione

CATANIA – Si terrà venerdì 11 novembre 2024 al Cortile Platamone, Palazzo della Cultura, la IV giornata di studi in memoria del giudice Ugo Scelfo.

L’evento, dal titolo “Strumenti di sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: urbanistica, tutela del litorale marino e mobilità sostenibile” è organizzato dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli studi di Catania, dal Comune di Catania, dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Catania ed è patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Catania, Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti di Catania, Enti locali e associazioni di categoria.

“L’obiettivo della giornata è quello di approfondire in ambito interdisciplinare i temi della sostenibilità ambientale con particolare riferimento ai profili giuridici, economici, infrastrutturali e delle politiche di sensibilizzazione e cittadinanza attiva – hanno commentato i co-organizzatori e moderatori dell’evento, Agata Matarazzo, professoressa del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania e Roberto Scelfo, avvocato giuslavorista e figlio del magistrato Ugo Scelfo – per questo, oltre alla partecipazione di amministratori e professionisti, ci saranno anche studenti di diversi istituti superiori della provincia etnea”.

Partendo dal lavoro e dall’attività del magistrato che grazie alle sue inchieste negli anni Settanta del secolo scorso, impedì una colossale opera di speculazione edilizia ai piedi dell’Etna, verranno approfonditi i temi strategici per il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania per il rilascio di crediti formativi professionali.

I saluti

L’inizio dei lavori della sessione mattutina è previsto per le 9.30, interverranno per i saluti istituzionali: il sindaco di Catania, Enrico Trantino; il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno; il direttore “Cultura” del Comune di Catania, Paolo Di Caro; il sovrintendente del Teatro Massimo “Bellini” di Catania, Giovanni Cultrera di Montesano; Mauro Scaccianoce e Maria Francesca De Luca, rispettivamente presidente dell’Ordine Ingegneri e consigliere dell’Ordine architetti di Catania. Seguiranno gli interventi di: Daniela Lo Cascio, dirigente dell’assessorato regionale al Turismo; Alfio Papale, già componente della IV Commissione Ars Ambiente, territorio e mobilità; Iolanda Scelfo, giornalista e componente dell’International Council on Monuments and Sites (Icomos); dei sindaci dei comuni siciliani patrocinanti, di Ivana Randazzo, docente di Estetica del Dipartimento di Scienze Umane, per l’Università di Catania, dei dirigenti degli Istituti scolastici, Tiziana D’Anna (Liceo Leonardo di Giarre), Anna De Francesco (De Felice-Olivetti Catania), Gaetano Ginardi (Istituto Fermi-Guttuso di Giarre), Mario Incalcaterra (docente del Falcone-Cascino di Piazza Armerina), Emanuele Rapisarda (Liceo Galilei Catania), delle associazioni partecipanti con Anna Placa (Presidente Centro studi Mediterraneo), Maria Privitera (presidente Fidapa sez. Giarre-Riposto), Vera Pulvirenti (presidente Associazione italiana parchi culturali Acireale).

Gli interventi

L’inizio delle relazioni sarà preceduto dall’intervento introduttivo dell’editore, Domenico Ciancio. Si alterneranno al tavolo dei relatori: Aurelio Angelini (Sociologo dell’Ambiente e presidente del Comitato Nazionale Educazione della Sostenibilità Agenda 2030); Diego D’Urso, (professore associato di Impianti industriali meccanici del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università di Catania); Giacomo Bellavia (Amministratore Unico di AMTS Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta S.p.a.); Carmela Canzonieri (architetto dell’Associazione Italiana Architettura del paesaggio AIAPP); Luigi Amato, (professore ordinario di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Palermo); Giuseppe Scarcella (primo ricercatore Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine – CNR) relatori per le aziende: Maurizio Mazzapicchi, (Certificazioni RINA); Ciro Strazzeri ingegnere del Gruppo Strazzeri S.r.l.; Giuseppe Guagliardi di Confambiente.

La sessione pomeridiana, patrocinata inoltre dall’Agi (Avvocati giuslavoristi italiani) inizierà alle 14.30 con i saluti istituzionali di Antonino Distefano (presidente dell’Ordine degli avvocati di Catania), di Palma Balsamo, presidente Agi – sezione Sicilia) e di Giovanni Greco, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a seguire interverranno al tavolo dei relatori: Rosaria Giuffrè (viceprefetto di Catania); Gabriella Nicosia (ordinario di Diritto del Lavoro, Dipartimento economia e Impresa Catania); Francesco Andronico (avvocato giuslavorista); Concetto Ferrarotto, (avvocato giuslavorista – direttivo AGI).