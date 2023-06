1' DI LETTURA

Il 21 Giugno si celebra la giornata Internazionale dello YOGA, in occasione del Solstizio d’Estate.

Il Centro di Cultura Rishi di via S. Bono insieme ai Centri di Cultura Rishi Barag1 e Barag2 di via De Spuches invita tutti gli interessati a partecipare alla Sessione di Yoga (aperta a tutti), mercoledi’ 21 giugno 2023 alle ore 19:00.

La sessione di YOGA si svolgerà presso il ‘Pratone’, lo spazio adiacente allo Stadio delle Palme, in via del Fante. Con le spalle a via del Fante, ci troveremo sulla sinistra, in uno spazio un po’ piu’ raccolto.

La Giornata Mondiale dello Yoga è stata riconosciuta nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per celebrare questa antica disciplina che si e’ diffusa a macchia d’olio nel mondo per i suoi effetti benefici non solo sul piano fisico ma anche sul piano emozionale, mentale e spirituale.

La sessione, aperta a tutti e gratuita, sarà condotta dagli istruttori dei Centri di Cultura Rishi che seguono gli insegnamenti del Maestro Yogiraj Aruna Nath Giri.

E’ consigliato venire con un tappetino ed una copertina personale e … con il dovuto anticipo!

Per informazioni e prenotazioni mandare messaggio al: 3387169008