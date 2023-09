Giornata mondiale dei sordi a Palermo, è la prima volta in Sicilia

L'evento è nato nel 1958 per sensibilizzare l'opinione pubblica

PALERMO – La giornata mondiale dei sordi in Sicilia per la prima volta: Palermo ospiterà sabato 23 settembre l’iniziativa della WFD (World Federation of the Deaf), lanciata per la prima volta nel 1958 a Roma per sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità e lingue dei segni in modo da poter rivendicare uguali diritti e pari opportunità, per tutte le persone colpite da sordità.

Giornata mondiale dei sordi: l’inaugurazione

Nel capoluogo, grazie all’impegno del consiglio regionale Sicilia, dal 21 al 23 settembre si sono dati appuntamento esperti e rappresentanti delle associazioni provenienti da tutto il mondo. Nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, si è svolta la cerimonia d’apertura con la presenza di dirigenti e personalità.

Ai convegnisti è giunto un messaggio del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: “È un onore, nella qualità di presidente del parlamento siciliano, dare il benvenuto a tutti coloro che da ogni parte del mondo, sono giunti nella nostra terra per ribadire che non esistono montagne invalicabili. L’integrazione è, e dovrà essere sempre, una strada da seguire con estrema convinzione, bisogna quindi sfruttare ogni occasione per promuoverla, così come è indispensabile far conoscere a tutti il linguaggio dei segni. Buon lavoro e buona permanenza in Sicilia, isola generosa e accogliente”.

Durante la manifestazione anche il commento del presidente del Consiglio Regionale ENS Sicilia Maurizio Giuranna: “La Regione Siciliana è un passo avanti rispetto alle altre regioni d’Italia anche perché grazie alla disponibilità dell’ARS stiamo sviluppando dei percorsi di accessibilità, soprattutto nell’ambito sanitario e in quello culturale”.Giuranna inoltre ha ringraziato Galvagno per il suo costante interessamento. Sabato 23 prevista la festa finale della GMS, con un corteo per le vie del centro di Palermo.