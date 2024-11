La Giornata in ricordo delle vittime della strada: “Serve un cambiamento”

I dati restano drammatici

CATANIA – Si celebra il 16 novembre la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei tragici incidenti stradali e per promuovere la sicurezza stradale.

La Giornata in ricordo delle vittime della strada

La commemorazione di questa giornata è importante per rendere omaggio alle vittime e per promuovere un cambiamento culturale che favorisca la sicurezza stradale. E contribuisca all’acquisizione, soprattutto da parte dei giovani, della consapevolezza alla guida dei veicoli, attraverso un percorso che va dai monopattini, passando per i cicli e ciclomotori, per arrivare alle autovetture.

“Bisogna spiegare ai ragazzi di 16 anni quello che si rischia in auto e in moto – dichiara il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio –. Credo che sia necessario insegnare ai giovani che i veicoli vanno utilizzati con una adeguata preparazione e con la consapevolezza delle prestazioni.

Il rispetto della velocità deve essere basilare così come un comportamento prudente nei confronti di pedoni e utenti. In ogni condizione è necessario mettere in campo responsabilità e giudizio. La vita è un bene prezioso, da proteggere. Ognuno di noi – prosegue – deve custodire dentro di sé questa consapevolezza e salvaguardare la propria esistenza, rispettando, al contempo, il benessere altrui”.

Questa è la riflessione ed al contempo la linea maestra che guida nelle sue attività sul territorio, inerenti alla sicurezza stradale, l’Automobile Club di Catania.

I dati sulle vicende drammatiche che si succedono sulle strade, e che spesso coinvolgono i più giovani, fanno emergere che le vittime di incidenti siano, per la maggior parte, la sventurata conseguenza di comportamenti errati. Distrazione, alta velocità, guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, utilizzo smodato degli smartphone e mancato rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada.

“La sicurezza stradale è innanzitutto cultura sociale – afferma Rita Caruso, direttore dell’Automobile Club del capoluogo etneo – educazione civica, che prescinde da qualsiasi attività tecnica”.

Sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza stradale rappresenta una delle sfide cruciali. “Dialogare con i giovani è fondamentale – spiega ancora Maurizio Magnano San Lio -. Aprire la loro mente ai pericoli della strada e alle sanzioni. Raccontare esperienze vissute, per metterli di fronte a possibili realtà, anche le più crude. Dare voce alle forze dell’ordine, che illustrino quali debbano essere i comportamenti corretti da rispettare sulla strada. L

L’obiettivo di chi si batte come l’Automobile Club d’Italia per mettere in luce la sicurezza stradale è di alimentare un cambiamento culturale. Stimolando gli utenti di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e rispettoso di loro stessi e degli altri. L’ambizione è di rendere i cittadini agenti del cambiamento della comunità, responsabilizzandoli per contribuire a creare una cultura della sicurezza stradale volta a proteggere e conservare il valore della vita.

“Non a caso – conclude il presidente dell’Automobile Club di Catania – i più recenti dati statistici dimostrano che, nei Paesi europei dove sono state avviate campagne di sensibilizzazione, il numero di incidenti stradali si sia ridotto, grazie a un’attività di informazione e prevenzione in materia di sicurezza stradale”.