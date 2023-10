Giornate Fai d’autunno, i luoghi da visitare a Catania

Tutto il programma

CATANIA – In questa edizione, la dodicesima, la delegazione provinciale Fai di Catania vuole ripercorrere e far conoscere al vasto pubblico gli episodi che caratterizzano la tormentata estate del 1943 rappresentò per la Sicilia un momento di svolta. All’alba del 10 luglio gli Alleati sbarcarono nell’isola con 1400 navi e 150 mila uomini al seguito: quei giorni ebbero una straordinaria portata simbolica, poiché dalle coste siciliane ebbe inizio la liberazione dell’Europa. Lo sbarco fu noto col nome in codice “Operazione Husky”.

La Sicilia venne liberata dagli Alleati il 17 agosto del 1943 dopo non poche difficoltà sul campo da parte di ambedue gli schieramenti contrapposti. Un periodo sicuramente complesso e il cui studio rappresenta un momento fondamentale per comprendere l’oggi, poiché il ’43 può essere considerato di fatto “l’anno zero della nostra democrazia”. Tanti i luoghi che si potranno visitare in tutta la provincia in cui le scuole, come ogni anno, saranno protagoniste indiscusse delle Giornate FAI d’Autunno. Gli Apprendisti Ciceroni sono già a lavoro da inizio anno scolastico per prepararsi al meglio ed offrire ai visitatori percorsi di conoscenza e bellezza.

“Le Giornate, da sempre, rappresentano per gli studenti un’occasione unica di sperimentazione diretta e consapevole dei concetti di patrimonio, tutela e valorizzazione e questo nel tempo ha determinato una crescita esponenziale in termini di partecipazione e risultati diretti sul territorio di riferimento”, dichiara Marilisa Spironello, delegata Fai scuola.Da Catania a Castiglione di Sicilia, da Giarre ad Acireale, un percorso che rende omaggio al territorio e a un pezzo importante della sua Storia.

“Ogni luogo, ogni storia è importante perché ci ricorda a non dare mai per scontata la libertà e la bellezza che ci circonda. Aspettiamo numerosi quanti si uniranno ai volontari in queste splendide giornate d’Autunno”, le parole di Maria Licata, capo delegazione Fai Catania, sottolineano lo spirito e l’impegno che caratterizza la due giorni, appuntamento culturale che ogni anno raccoglie migliaia di partecipanti.

Le aperture speciali

Da segnalare l’apertura speciale del Gruppo Fai Ponte tra culture della delegazione catanese. Il rifugio antiaereo dell’istituto Enrico Boggio Lera. Occasione per ricordare la memoria storica nelle diverse lingue, permettendo l’accesso alla cultura attraverso la comunicazione multilinguistica. Per rendere il tutto ancora più suggestivo sarà possibile, nel corso della visita, assistere ad una videoproiezione, “Storia di una vita militare nella Regia Marina” curata dal volontario Fai dott. Giovanni Ciraldo. Questa esperienza consentirà ai visitatori di fare un viaggio indietro nel tempo: conoscere la vita militare dei marinai del Regio esercito, attraverso un appassionante reportage di foto scattate sul campo durante la campagna militare nel Dodecaneso.

Prosegue la collaborazione tra la Delegazione FAI di Catania e l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Catania, iniziata durante le scorse Giornate d’Autunno. Nell’ambito dell’evento, alcuni ciceroni d’eccezione che hanno ottenuto la misura alternativa di affidamento in prova ai servizi sociali, grazie alla formazione della Delegazione FAI di Catania raccontano due luoghi messi a disposizione dal Comune di Catania: Il Palazzo Platamone, noto anche come Palazzo della Cultura, e la Cripta di Sant’Euplio.

Ed è proprio in quest’ultimo luogo che la domenica si svolgerà il progetto performativo Euplo – Ευπλειος dell’artista Filippo Papa, una Holoperformance, che concettualmente rappresenta la morte attraverso il sacrificio e la “Rinascita” nella luce eterna. Il sacrificio di Euplio diventa quindi simbolo universale.

Numerose le iniziative speciali che coinvolgono associazioni e imprese del territorio che con il loro supporto contribuiscono alla raccolta fondi.

Domenica 15 ottobre alle ore 10.00 si terrà presso il Palazzo della Cultura la conferenza “Storie di una guerra”, dove tra racconti di vita, ex voto e aneddoti poco noti si ripercorrono i tragici momenti che hanno segnato quegli anni. Interverranno i delegati e volontari FAI Giambattista Condorelli, Maria Teresa Di Blasi, Giovanni Ciraldo e Paolo Trovato, anche socio Lamba Doria.

Il Salotto della fenice – società di danza di Aci Castello si esibirà in danze di tradizione ottocentesca alle ore 12.00 presso il Convitto Cutelli.

L’edizione 2023 delle Giornate FAI d’Autunno culminerà nell’evento conclusivo a partire dalle ore 17.30 presso le Ciminiere dove sarà possibile degustare il vino delle cantine Donnafugata, Colledolce, Tenute Moganazzi, Rio Favara, Restivo e le bevande analcoliche di tradizione siciliana Cugini Caruso, accompagnati da un omaggio food offerto da Scirocco Sicilian Fish Lab. Ad animare l’atmosfera i passi di danza di Danz Swing Officina.

Si ringraziano: Associazione Storica Lamba Doria, Il Salotto della Fenice, Danz Swing Officina, Scirocco – Sicilian Fish Lab, Donafugata, Colledolce, Tenute Moganazzi, Rio Favara, Restivo Wine, Cugini Caruso.

I luoghi

CONVITTO CUTELLI

Catania – Via Vittorio Emanuele II, 56

sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00); domenica: 09:30 – 13:00 (ultimo ingresso 12:00)

domenica alle ore 12.00 spettacolo di danza a cura de Il Salotto della Fenice.

CRIPTA DI SANT’EUPLIO

Catania – Via Sant’Euplio, 29

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi 12.30, 17.30); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.30, 17.30)

domenica 15 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Filippo Papa “EUPLO – Εύπλος” Performance site-specific – Holoperformance.

MUSEO DELLO SBARCO E CIMINIERE

Catania – Viale Africa, 12

sabato: 11:00 – 16:30 (ultimo ingresso 15:30); domenica: 10:30 – 12:00 / 14:00 – 16:30 (ultimi ingressi 11:30, 15:30)

domenica 15 a partire dalle ore 17.30 Social Dance a cura di Swing Officina.

Degustazione di vini Donnafugata, Colledolce, Rio Favara, Tenute Moganazzi e omaggio food a cura di Scirocco.

PALAZZO DELL’ UNIVERSITÀ

Catania – Piazza Università, 2

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00)

PALAZZO SANGIORGIO

Catania – Piazza Cardinale Pappalardo

sabato: 11:30 – 13:00 / 15:00 – 17:00 (ultimi ingressi: 12.30, 16.30); domenica: 11:30 – 13:00 / 15:00 – 17:00 (ultimi ingressi: 12.30, 16.30)

PALAZZO DELLA CULTURA

Catania – Via Vittorio Emanuele, 121

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00)

domenica 15 ore 10:00 Conferenza “Storie di una Guerra”

CONSERVATORIO VINCENZO BELLINI

Catania – Via Etnea, 519

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00)

VILLA CUTORE RECUPERO (ingresso riservato a iscritti FAI)

Catania – Viale Regina Margherita, 20

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.30, 17.30); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.30, 17.30)

ISTITUTO BOGGIO LERA E RIFUGIO ANTIAEREO

Catania – Via V. Emanuele II, 346

sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso: 17.00); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.00, 17.00)

sabato 14 e domenica 15 Proiezione fotografica “Storia di una vita militare nella Regia Marina” a cura del volontario Fai dott. Giovanni Ciraldo.

CHIESA DI SAN BONAVENTURA

Caltagirone – Largo della Croce, 1

sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.30, 17.30); domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimi ingressi: 12.30, 17.30)

Gruppo FAI di Acireale

1943-2023: 80 ANNI DALL’ARRIVO DEGLI ALLEATI AD ACIREALE. MOSTRA FOTOGRAFICA, DI MODELLISMO E DI CIMELI STORICI PRESSO LA SEDE DELL’ACCADEMIA DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI

Acireale – PIAZZA DUOMO, 1

sabato: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:00; domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30)

EREMO DI S. ANNA (CHIESA CON CHIOSTRO E CONVENTO) E MOSTRA DI SACRE ICONE DAL XVII AL XX SEC.

Aci Catena – Via Eremo Sant’Anna, 30

sabato: 15:00 – 19:00; domenica: 10:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:00)

PALAZZO PATANÈ, GIÀ PENNISI DI SANTA MARGHERITA E MOSTRA “DE LIRA – DAL CILINDRO AL VINILE” – ESPOSIZIONE DI FONOGRAFI E GRAMMOFONI (ingresso riservato a iscritti FAI)

Acireale – Via Vittorio Emanuele II, 132

sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00; domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30)

Gruppo FAI di Giarre-Riposto

RADICEPURA GARDEN FESTIVAL: I GIARDINI CHE RACCONTANO UNA STORIA

Giarre – Via Fogazzaro n°19 (Strada 17) San Leonardello

sabato: 09:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30); domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Gruppo FAI Etna Nord

ITINERARIO “TRA L’ETNA E L’ALCANTARA. IL BORGO DI CASTIGLIONE DI SICILIA”

Castiglione Di Sicilia – Piazza Sant’Antonio

sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:30) (Note: Visite alle ore 10:00, 11:30, 15:00, 16:30); domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:30) (Note: Visite alle ore 10:00, 11:30, 15:00, 16:30)