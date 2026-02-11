Panico al luna park, giostra si spezza in volo: un morto e 13 feriti

L'attrazione, che trasportava 26 persone, avrebbe ceduto per un guasto strutturale

Quella che doveva essere una serata all’insegna del divertimento si è trasformata in tragedia. Alla Surajkund International Crafts Mela di Faridabad, in India, una giostra si è spezzata mentre era in funzione, causando la morte di un agente di polizia e il ferimento di almeno tredici persone.

In base alle prime informazioni, l’attrazione — che trasportava 26 persone — avrebbe ceduto improvvisamente a causa di un guasto strutturale. Dopo aver compiuto una rotazione completa, una delle estremità del braccio meccanico si è staccata, facendo precipitare nel vuoto i passeggeri seduti nella sezione interessata.

Giostra crolla in India, chi è la vittima

I presenti raccontano di aver udito un forte rumore metallico, seguito da grida e momenti di panico tra la folla. La vittima è un ispettore della polizia dell’Haryana, che si trovava al luna park in qualità di visitatore.

L’uomo stava cercando di aiutare le persone a terra quando la giostra si è staccata dai cardini e lo ha colpito al volto e alla testa. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche ed è stato successivamente dichiarato morto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA