 Giovane accoltellato a Crema, fermati due ragazzi
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Giovane ucciso a Crema: fermati in due, si cerca un terzo giovane

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Uno dei due riconosciuto da un testimone
ITALIA
di
1 min di lettura

Un 19enne egiziano, Youssef Rama Abdelaziz, è stato accoltellato nella notte a Crema: raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale.

I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a risalire a due giovani che sono stati fermati.

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una ‘resa dei conti’ fra bande di stranieri presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate.

Uno dei due fermati è di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone dell’aggressione mortale. Il secondo è, in base alle prime informazioni, di origine africana. All’aggressione avrebbe preso parte anche un terzo straniero, al momento ricercato.   

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