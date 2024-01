Giovani Democratici di Catania, eletta la nuova segretaria provinciale

Aurora Caggegi è stata eletta all'unanimità

CATANIA – Nuovo segretario per i Giovani Democratici di Catania, la sezione giovanile del Partito democratico, di cui si è svolto il quinto congresso nella giornata di lunedì 8 gennaio. Come si legge in un comunicato della segreteria provinciale del Partito democratico, un’assemblea molto partecipata ha eletto all’unanimità Aurora Caggegi, segretaria provinciale dei GD della provincia di Catania, giovane dottoressa in economia, randazzese, militante di lungo corso. Caggegi prende il testimone dall’uscente Vincenzo Petronio.

Giovani democratici di Catania: l’esecutivo provinciale

La neo segretaria Caggegi – nel corso dell’assemblea che ha eletto i delegati regionali, alla presenza del candidato alla Segreteria regionale, Marco Greco – ha presentato l’esecutivo provinciale: Davide Catania, Manuel De Maria, Vittoria Grasso, Antonio Magrì, Giorgio Musumeci, Luigi Nicolosi e Costantino Ragonese.

Nel corso dell’assemblea si sono susseguiti numerosi interventi. Fra questi, Matteo Bonaccorso, segretario cittadino GD, Maurizio Caserta capogruppo PD in Consiglio Comunale, Antonio Ferrante presidente dell’assemblea regionale, Alfredo Rizzo coordinatore della segreteria regionale, Nino Vullo e Salvo Spagano, componenti della segreteria provinciale, Maria Grazia Leone, segretaria provinciale del Partito Democratico catanese e Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL siciliana.

Le parole dei segretari

Ha concluso i lavori il segretario regionale Anthony Barbagallo, rimarcando la novità di un radicale cambio di passo nella organizzazione della giovanile catanese, “diversamente da quanto accaduto in passato – ha detto Barbagallo – questa volta, un piccolo gruppo di giovani ha fatto quadrato, rivendicando protagonismo e autonomia, scalato le posizioni provinciali e trovato per tutti una soluzione condivisa. Abbiamo ascoltato analisi approfondite, argomenti di stretta attualità, insomma tutto quello che il Governo regionale dimentica nella manovra”.

Gli fa eco la segretaria provinciale Maria Grazia Leone: “Ho avuto il privilegio di partecipare al congresso rifondativo della giovanile catanese e siciliana, un’occasione preziosa per tutta la comunità democratica. Che ci sia anche alla guida della giovanile provinciale una donna, è fatto di non poco conto, di cui vado particolarmente fiera. Un ringraziamento enorme per il lavoro svolto a Vincenzo Petronio e a tutti i tesserati che hanno condotto fino a qui la giovanile e un grande in bocca al lupo ad Aurora Caggegi per la sfida che la attende. Non le mancano preparazione, coraggio e impegno e può contare su una squadra di altissimo livello. A tutti loro spetta il difficile compito di provare ad organizzare il contributo di un’intera generazione, che rischia di rimanere ai margini del discorso politico. Io e tutta la segreteria provinciale saremo al loro fianco”.

I ringraziamenti di Caggegi

La nuova guida della giovanile catanese Aurora Caggegi ha chiosato con un ringraziamento all’intera organizzazione: “Ringrazio le compagne e i compagni che mi hanno affidato questo ruolo importante e complesso. In questi mesi abbiamo lavorato al radicamento territoriale e continueremo a farlo insieme. Il contributo di ogni iscritto è stato fondamentale nello svolgimento di questa fase congressuale, che è iniziata dai circoli e ci condurrà al congresso regionale. Il lavoro è tanto ma sono certa che questo gruppo dirigente non verrà meno alle aspettative. Nel corso della serata è stato tributato un minuto di silenzio all’onorevole Beppe Spampinato, già deputato all’ARS, nelle parole del Segretario Barbagallo un ricordo affettuoso “un uomo affabile e leale che ha saputo esercitare sempre il suo ruolo con competenza e serietà”.