La preside del liceo classico Vittorio Emanuele II: "Impegnata anche nel sociale"

Si chiamava Giovanna Somma la professoressa morta all’età di 59 anni nella mattinata di mercoledì 15 aprile al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo.

Chi era Giovanna Somma morta a Palermo

La docente, che insegnava italiano e latino, è stata colta da un malore rivelatosi fatale durante una lezione e si è spenta sotto gli occhi dei suoi alunni. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La dirigente scolastica: “Aveva avuto qualche problema di salute”

“Questa notizia ci ha lasciato tutti sotto choc – ha dichiarato Mariangela Ajello, dirigente scolastica del Vittorio Emanuele II – Purtroppo sappiamo che la nostra collega aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla questa mattina avrebbe lasciato presagire ciò che sarebbe accaduto. Era una insegnante eccellente, una donna molto garbata e dotata di una grande preparazione, sempre pronta a spendersi per i suoi ragazzi. I soccorsi del 118 sono arrivati brevissimo tempo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”.

La dichiarazione della preside

“Era impegnata anche nel sociale – le ha fatto eco la preside – e coinvolgeva gli alunni nelle attività che, per esempio, faceva insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Cercheremo un aiuto per gli studenti che hanno assistito al tragico evento tramite l’Usr e l’Ambito territoriale che ci hanno dato la loro massima disponibilità”.

Il post di Valentina Chinnici

Dai social arriva il cordoglio di Valentina Chinnici, insegnante e vicesegretaria regionale del Partito Democratico. “Un abbraccio commosso ai familiari e a tutta la comunità scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II per la scomparsa improvvisa della collega Giovanna Somma”, scrive.

Palermo, il corpo di Giovanna Somma restituito alla famiglia

Alla luce di quanto emerso, una volta informato il pm di turno, la salma di Giovanna Somma è stata restituita alla famiglia per consentire l’organizzazione delle esequie.