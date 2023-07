Giro di vite nel Ragusano, raffica di controlli a Scoglitti e ad Acate

Impegnate diverse forze dell'ordine

RAGUSA – Giro di vite delle forze dell’ordine a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, e Acate, nel Ragusano: controlli sulla movida. Impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Identificate 275 persone, controllati 233 mezzi ed elevate ottanta multe. Numerosi anche i controlli sulle attività commerciali.

Sequestrati anche cinque mezzi ed effettuati altrettanti fermi amministrativi per infrazioni al Codice della strada. Analoga stretta è arrivata nelle scorse ore a Palermo, con i carabinieri impegnati in diversi controlli nella zona di via Maqueda.