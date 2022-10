Mazzata del Giudice sportivo: Paternò-Catania in campo neutro e a porte chiuse

Erano stati 1500 i biglietti letteralmente polverizzati in poche ore dai tifosi catanesi per poter assistere alla partita.

CATANIA. Un epilogo clamoroso. Il match di domenica scorsa al Falcone-Borsellino ha avuto strascichi pesantissimi: campo squalificato per i rossoazzurri di mister Pagana e sfida col Catania Ssd da disputare, dunque, in campo neutro e a porte chiuse.

Una doccia fredda per tutti. Anche e soprattutto per i 1500 tifosi ospiti che avevano già acquistato (da ieri pomeriggio) il tagliando per assistere alla gara. Al momento non si conosce il luogo nel quale si disputerà la partita.

Scrive, tra le altre, il Giudice Sportivo: “Squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con decorrenza immediata – campo neutro – porte chiuse ed ammenda di 3.500 euro più una ulteriore gara a porte chiuse sul proprio campo per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo (del confronto con il Licata di domenica scorsa, ndr) lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”.