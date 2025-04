Giudici, è un ennese il primo classificato al concorso per magistrati

Ettore Timpanaro, 26 anni, è figlio dell'avvocato Salvatore

NICOSIA (ENNA) – È un ennese, l’avvocato nicosiano Ettore Timpanaro, il primo in Italia al concorso per magistrati. Figlio d’arte – suo padre, Salvatore Timpanaro, è un avvocato civilista e penalista e uno studioso del diritto – Timpanaro dunque entra in magistratura.

Ventiseienne, il neomagistrato – data la sua classificazione da primo in Italia – ora potrà scegliere la sede di suo gradimento. E fonti a lui vicine fanno sapere che svolgerà funzioni di giudice penale, data la sua specializzazione nello studio del padre.

Un percorso da primo in ogni graduatoria

Ettore Timpanaro si è diplomato al liceo Fratelli Testa di Nicosia, poi laurea in Giurisprudenza con 110 e la lode alle università di Catania e Utrecht. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, poi, a cui si è dedicato nello studio del padre, “Timpanaro & partners”.

Il giovane è già stato vincitore della “Toga d’oro” dell’Ordine degli Avvocati di Enna. È il quarto nicosiano a intraprendere la carriera di magistrato nella storia di Nicosia. I primi tre furono Vincenzo Alessi, giudice a Palermo, Nenè Rizzo, divenuto giudice negli anni ’50, poi sostituto procuratore generale Catania e infine senatore. E Maria Carmela Giannazzo, divenuta giudice nei primi anni ’80 e ora Presidente di Sezione presso la Corte di appello di Caltanissetta.

