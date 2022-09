“Giulia è andata via con la madre, ora è irreperibile”: l’appello del padre

Non si hanno notizie della piccola da venerdì. I genitori sono separati. La denuncia sui social.

1' DI LETTURA

“Stiamo parlando con i carabinieri, in questo momento non posso stare al telefono”. Sono ore convulse e di ansia per Francesco Pizzati, papà della piccola Giulia di 5 anni che non vede da venerdì. Giorno in cui la madre l’ha presa da casa con i nonni. La bimba sarebbe dovuta tornare domenica. Purtroppo non è stato così. Da quel momento il genitore ha cercato di rintracciare l’ex compagna per avere notizie, ma nulla. Così ha deciso di ‘allertare’ le forze dell’ordine, partendo dai carabinieri di Paternò, città d’origine della mamma e dei nonni di Giulia Lucia. Da quanto risulta a LiveSicilia non risulta al momento però una denuncia formale ai carabinieri.

Intanto ieri sera è partito un appello social che in poche ore ha raggiunto centinaia di condivisioni. “Non sono solita chiedere su facebook. Ma è un emergenza. Questa è mia nipote. Non abbiamo parole per tutto ciò. Solo aiutateci”, scrive la zia della piccola diffondendo le foto della bambina. “Il Tribunale ha deciso che mia nipote Giulia Lucia Pizzati deve stare col padre e che la madre poteva vederla solo in giorni stabiliti”, scrive un altro zio che denuncia: “Lei ha abusato di questa concessione, prelevando la bambina da Catania venerdì 23 settembre e omettendo di riportarla domenica 25 rendendosi di fatto irreperibile”.

“Bambina dolce, solare e tanto affettuosa”, scrivono in molti. C’è chi ha paura che possa accadere qualcosa. La storia di Elena Del Pozzo è ancora viva nella mente dei catanesi.