Giulia Todaro si è sposata: l’attrice palermitana ha detto sì a un ex tronista

Chi c'era al ricevimento

Giulia Todaro si è sposata. L’attrice palermitana, nota per aver recitato al cinema, in tv e in teatro, è convolata a nozze con Amedeo Andreozzi, ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex volto di “Temptation Island”, al quale è legata dal 2017.

Giulia Todaro con le sue damigelle (Foto Instagram)

La cerimonia religiosa e il ricevimento

Il sì è stato pronunciato venerdì 25 luglio nella Chiesa del Corpus Domini di Gragnano, in provincia di Napoli. Dopo la cerimonia religiosa, sposi e invitati si sono spostati alla Tenuta Verdoliva per i festeggiamenti.

Il matrimonio di Giulia Todaro e Amedeo Andreozzi (Foto Instagram)

Giulia Todaro si è sposata, gli invitati vip

Le nozze sono state celebrate a poco più di un anno di distanza dalla proposta di matrimonio fatta a New York. Tra gli invitati, alcuni ex protagonisti di “Temptation Island” tra cui Emanuele D’Avanzo, Alessandra De Angelis e Gianmarco Valenza.

Le nozze di Giulia Todaro e Amedeo Andreozzi (Foto Instagram)

Presente anche Ismaele La Vardera

Presente anche lsmaele La Vardera, ex inviato de “Le Iene” migrato alla politica, accompagnato dalla moglie che figurava tra le damigelle della sposa. Per il suo giorno più bello, Giulia Todaro ha sfoggiato due abiti.

Giulia Todaro, Amedeo Andreozzi, Ismaele La Vardera con la moglie (Foto Instagram)

Chi è Giulia Todaro

Giulia Todaro, 29 anni, ha mosso i primi passi come indossatrice. Eletta Miss Città di Palermo nel 2013 e Una Ragazza Per il Cinema nel 2014, il suo sogno è sempre stato quello di recitare. È apparsa nelle fiction “L’Isola di Pietro”, “Nerò a metà” e “Fosca Innocenti” e ha avuto un piccolo ruolo nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Le nozze di Giulia Todaro e Amedeo Andreozzi (Foto Instagram)

Durante la pandemia si è impegnata sui libri e nel 2023 si è laureata in Scienze e tecniche del servizio sociale. Da maggio di quest’anno lavora come assistente sociale per il Comune di Palermo.

Il matrimonio di Giulia Todaro e Amedeo Andreozzi (Foto Instagram)

Chi è Amedeo Andreozzi

Amedeo Andreozzi, 35 anni, è nato a Casoria (NA). Ha partecipato a “Uomini e Donne” come tronista nella stagione 2014/2015. È uscito dal programma con la corteggiatrice Alessia Messina, originaria di Paternò, in provincia di Catania.

Amedeo Andreozzi e la sua scelta hanno poi partecipato insieme a “Temptation Island”. Nel 2017 l’ex tronista si è legato all’attrice palermitana Giulia Todaro.

