Giunta al via nella bufera: le parole dei debuttanti e dei veterani

Le prime dichiarazioni dei nuovi assessori regionali

1' DI LETTURA

Nel giorno in cui Forza Italia tiene a battesimo il suo doppio opposto mandando in tilt le regole parlamentari, i nuovi assessori giurano e provano a proiettarsi su un futuro che si preannuncia già incerto dopo la débâcle d’aula al primo scoglio dell’esecutivo.

Elvira Amata: “Il nostro patrimonio va rilanciato”

Il neo assessore regionale dei Beni culturali, Elvira Amato, non nasconde l’entusiasmo del debutto: “Da oggi comincia una nuova bellissima avventura alla guida dell’assessorato dei Beni culturali e della Identità siciliana al fianco del presidente della Regione siciliana Renato Schifani che ringrazio per la fiducia”. “C’è tanto da fare per il nostro patrimonio che è già ricchezza e che va rilanciato ed utilizzato con nuove e più fresche idee – continua Amata – Anche con il coinvolgimento delle università siciliane e dei giovani i quali vanno avvicinati ed interessati ai musei, ai parchi archeologici e a tutti i beni patrimonio dell’Unesco, alla cultura in generale”.

Paolo Scarpinato: “Promuoveremo l’identità dell’Isola”

Ringrazia e tributa gli onori al predecessore Manlio Messina, l’assessore al Turismo Paolo Scarpinato: “Per me è un grande onore rappresentare oggi la Sicilia con le deleghe su turismo, sport e spettacolo e ringrazio i vertici nazionali e regionali del mio partito e il governatore Renato Schifani per la fiducia.

Lavoreremo in continuità con quanto fatto dal mio predecessore, Manlio Messina, a cui va il mio plauso per il lavoro svolto, e abbiamo le idee chiare per il futuro”. “Vogliamo promuovere l’identità turistica della Sicilia, offrire pari opportunità ai diversamente abili nello sport e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità”, conclude Scarpinato il quale assicura: “Metteremo tutto il nostro impegno per garantire il bene comune dei siciliani”.