Dalla giunta regionale 53 milioni contro la dispersione scolastica

Schifani: "Un fenomeno ancora particolarmente grave"

PALERMO – Nuovi fondi della Regione per migliorare la qualità dei locali delle scuole e combattere l’abbandono e l’insuccesso scolastico. Sono 209 i progetti presentati dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche e ritenuti ammissibili. Destinati a potenziare azioni di contrasto alla dispersione, che saranno finanziati con 53 milioni di euro dalla Regione Siciliana.

Lo ha stabilito il governo Schifani, che nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, ha approvato l’incremento delle risorse di 23 milioni. A valere sul Pr Fesr 2021/2027, che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati precedentemente.

“Battaglia quotidiana”

“La battaglia quotidiana contro la dispersione scolastica – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – è sostenuta dalla buona volontà e dalla collaborazione tra le istituzioni. Il mio governo sta investendo cospicue risorse per potenziare le azioni di contrasto a un fenomeno ancora particolarmente grave in Sicilia e che costituisce uno dei freni per la crescita della nostra Isola.

Migliorare le strutture scolastiche, avere ambienti idonei per svolgere attività sportive, aggregative, culturali e laboratoriali, significa offrire ai nostri bambini e ragazzi luoghi di formazione e di sana crescita personale e comunitaria. La Regione continuerà a fare la propria parte”.

“Aumentata la dotazione finanziaria”

“L’avviso pubblico è rivolto a Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e istituzioni scolastiche – aggiunge l’assessore Turano -. Per realizzare interventi di adeguamento degli spazi comuni negli edifici per favorire l’aumento del tempo scuola. E ridurre il fenomeno dell’abbandono, ha ricevuto un elevato numero di domande ammissibili per progetti meritevoli.

Abbiamo voluto aumentare la dotazione finanziaria per rispondere in modo efficace alle esigenze territoriali, accogliere le proposte valide e dare continuità e forza all’azione di contrasto alla dispersione scolastica che perseguiamo con impegno ogni giorno”.

L’avviso Pr Fesr Sicilia 2021/2027 Azione 4.2.1, pubblicato con il decreto dirigenziale n.109 del 30 aprile 2024, permetterà, quindi, di finanziare 209 interventi. 110 di tipologia A (Spazi esterni e sportivi), 17 di tipologia B (Auditorium). 52 di tipologia C (Biblioteche, spazi comuni, laboratori non di indirizzo), 10 di tipologia D (Laboratori di indirizzo), 20 di tipologia E (Mense).