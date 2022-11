Giunta Schifani, sul tavolo una “manovrina” da 70 milioni

Intanto il governo regionale ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Palermo. La giunta regionale ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, si tratta in totale di 52 mila ‘partite’ per oltre 100 mila poste di bilancio. Ciò consentirà al governo Schifani di avere un quadro chiaro sui crediti esigibili o inesigibili e sulle spese realmente fatte in base agli impegni assunti. La giunta dovrebbe riunirsi dopodomani, l’assessore all’Economia Marco Falcone dovrebbe portare la delibera sulle variazioni di bilancio, una ‘manovrina’ da 70 milioni di euro.