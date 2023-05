Giuseppe, morto in sella alla sua moto: il cordoglio sui social

Il sindaco di San Michele esprime il lutto della comunità. L’amico d’infanzia: “Ho il cuore a pezzi e mi manca il respiro”

1' DI LETTURA

SAN MICHELE DI GANZARIA. “Mentre scrivo ho il cuore a pezzi, mi manca il respiro e vorrei piangere ed urlare come un matto”. È di Daniel, l’amico d’infanzia, uno dei ricordi più strazianti di Giuseppe Triolo, il motociclista trentaduenne tragicamente scomparso ieri pomeriggio in un incidente mentre era in moto sulla Catania-Gela.

La tragedia lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno conosciuto Giuseppe, un ragazzo a cui tutti volevano bene. “Il legame nostro era è sarà per sempre qualcosa che va oltre l’essere soltanto amici, eravamo più che fratelli”, prosegue Daniel.

“Ricordi quando poco più che bambini andammo a piedi di notte con le torce a dormire in campagna da soli? “Chi se lo scorda” diresti adesso. Una vita così, dove l’importante era stare insieme. Mi mancherai tantissimo Fratello Mio. Non ti dirò addio, ma semplicemente arrivederci”.

Anche il sindaco di San Michele, Danilo Parasole, parla del lutto dell’intera collettività. “La Comunità Sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale – scrive su Facebook -. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca”.

Un ricordo commosso espresso dai centinaia di commenti sui social al post dell’amministrazione e a quelli delle testate sul web. Notizie condivise, come ha fatto Rosimeire, vicinissima a Giuseppe e alla sua fidanzata: “Riposa in pace bellissimo. Già mi manchi tanto”.

Un messaggio affettuoso arriva anche da quelli di Biker 3.0, che sui social ricordano che la vittima “sarà sempre con noi”. “E farai sempre parte di noi”, proseguono, rivolgendosi a Giuseppe: “In che modo ricordarlo se non in un gruppo come questo. Maledetti guardrail, state attenti biker!”.