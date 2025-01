Giustizia, Nordio “Con riforma cittadini più garantiti, non è rivalsa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’indipendenza della magistratura è nella Costituzione. I magistrati finora erano indipendenti dalla politica, ma non da se stessi e dalle correnti della magistratura. Ho voluto recidere questo vincolo”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo il primo via libera della Camera al ddl sulla separazione delle carriere in magistratura. “Non è una rivalsa – aggiunge – ma riequilibrio dei poteri”. All’Anm che parla di riforma che “toglie le garanzie ai cittadini”, il Guardasigilli replica che, invece, “ce ne saranno di più”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).