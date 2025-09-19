Giustizia, Tajani “Opposizione divisa sulla riforma”

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’evento “Libertà” non mancherà “il tema all’ordine del giorno che è quello della giustizia, racconteremo ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo, annunceremo formalmente la nascita dei comitati per il Sì in caso di referendum” sulla riforma. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa. “Mi piacerebbe che partecipassero anche i deputati del Pd che anni fa in un documento, pubblicato da ‘Il Fogliò, firmarono per la separazione delle carriere quando Maurizio Martina era segretario. Firmò anche la Serracchiani, non so cosa sia cambiato oggi”, afferma.

“La riforma della giustizia approvata con una maggioranza più ampia di quella del centrodestra ha dato fastidio all’opposizione che si è divisa e che ha organizzato una protesta su un tema che non era attinente con toni aggressivi, insulti, dicendo che era grave che sui banchi del governo qualcuno avesse applaudito. Io non l’ho fatto ma non è neppure previsto nel regolamento della Camera – sottolinea il vicepremier -. Una protesta priva di senso, è stato fatto tutto ciò per cercare di nascondere il risultato di una riforma importantissima per il nostro Paese. Andremo avanti – assicura -. Quello che è successo ieri è incomprensibile. Sulla giustizia l’opposizione si è spaccata, mi pare più un campo stretto che un campo largo”.

La tre giorni presentata oggi “sarà tutta dedicata alla parola ‘Libertà’. Domenica presenteremo il manifesto che sarà l’attualizzazione del pensiero di Berlusconi, i tempi sono cambiati ma i valori rimangono gli stessi”. “Libertà” avrà luogo a Telese Terme il 26, 27 e 28 settembre. “Tutti i dibattiti che si susseguiranno saranno dedicati alle diverse forme di difesa e manifestazione della libertà”, prosegue Tajani.

