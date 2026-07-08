 Gli Usa: "Lanciati potenti attacchi contro l'Iran"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gli Usa: “Lanciati potenti attacchi contro l’Iran”. Teheran: ci saranno ritorsioni

Donald Trump
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Esplosioni in diverse zone intorno allo Stretto di Hormuz
MEDIO ORIENTE
di
1 min di lettura

WASHINGTON – Le forze del Comando Centrale degli Usa hanno annunciato di aver iniziato a sferrare “una serie di potenti attacchi contro l’Iran” in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz”.

“L’aggressione dell’Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco”, si legge in un post su X dell’Us Central Command. Non è chiaro quale sia stato l’obiettivo specifico degli attacchi americani ma i media iraniani hanno riferito che sei proiettili hanno colpito l’area del molo di Taheroui, a Sirik, nell’Iran meridionale. Si tratta dei primi attacchi militari Usa dalla fine di giugno, quando si verificarono diversi giorni di attacchi e contrattacchi tra le due parti.

Non è chiaro quale sia stato l’obiettivo specifico degli attacchi americani ma i media iraniani hanno riferito che sei proiettili hanno colpito l’area del molo di Taheroui, a Sirik, nell’Iran meridionale. Si tratta dei primi attacchi militari Usa dalla fine di giugno, quando si verificarono diversi giorni di attacchi e contrattacchi tra le due parti.

Iran: gli attacchi Usa violano l’intesa, ci saranno ritorsioni

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d’intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni in seguito agli attacchi di Washington contro obiettivi nello Stretto di Hormuz. “L’Iran lancia un serio avvertimento sulle conseguenze della violazione del trattato da parte degli Stati Uniti e adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale”, ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata su Telegram da Irib News.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI