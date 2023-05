Gli Usa potrebbero non pagare i loro debiti: trattative per evitare il default

Entro il primo giugno occorrerà trovare una soluzione

Il presidente Biden chiamerà oggi, al termine del G7 di Hiroshima, lo Speaker repubblicano Kevin McCarthy per parlare della crisi del debito degli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Casa Bianca dopo che negli scorsi giorni è stato lanciato l’allarme.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha infatti annunciato, negli scorsi giorni, che gli Stati Uniti potrebbero dichiarare default l’1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito pubblico aggiungendo che attendere fino all’ultimo minuto per agire potrebbe avere serie conseguenze sulla fiducia delle imprese e dei consumatori.

Oggi, la Casa Bianca accusa i repubblicani per lo stallo nei negoziati sul tetto al debito. “Il team dello speaker della Camera ha messo sul tavolo un’offerta che rappresenta un grande passo indietro e contiene una serie di richieste di parte estreme che non potrebbero mai passare in entrambe le Camere”.