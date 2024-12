Gnv, dal 7 gennaio 2025 una nuova nave Palermo-Genova

L'annuncio della compagni di navigazione

PALERMO – Gnv, la compagnia di traghetti di Msc ha organizzato in Sicilia per oggi e domani incontri con circa 150 tra partner e clienti del comparto merci a Palermo e Catania. Nell’ambito dell’iniziativa è stato presentato il “rapporto di comunità 2024”, contenente anche un focus particolare sul territorio siciliano.

Nel 2023, nei porti siciliani di Palermo e Termini Imerese, GNV ha movimentato quasi 750 mila passeggeri, ovvero il 16,5% del totale dei passeggeri trasportati dalla compagnia lo scorso anno, e 2,8 milioni di tonnellate di merci che corrispondono a oltre il 33% del totale dei traffici del solo porto di Palermo.

“Il trade Sicilia rappresenta un asse storico e strategico per Gnv, un mercato in cui la nostra compagnia ha investito e continua a investire con determinazione. Garantire la continuità territoriale e contribuire alla crescita e allo sviluppo di quest’isola sono per noi priorità fondamentali”, dice Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV.

“Per questo, – aggiunge – siamo orgogliosi di annunciare che la prima delle quattro navi di nuova costruzione, Gnv Polaris, sarà posizionata sulla rotta Genova-Palermo, con collegamenti a partire dal 7 gennaio 2025. Questa scelta rappresenta un passo avanti significativo sia in termini di capacità che di innovazione e garantisce la massima capacità mai avuta dalla compagnia su questa linea”.