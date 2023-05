Festa di sport alla Polisportiva Gonzaga nel ricordo di Yara Gambirasio

La struttura palermitana ha ospitato, il 29 e 30 aprile, le fasi provinciali del torneo dedicato alla giovane assassinata nel 2010

PALERMO – Alla Polisportiva Gonzaga due giorni di calcio e di festa nel ricordo di Yara Gambirasio. Nella struttura palermitana, i giorni 29 e 30 aprile, si sono svolte le fasi provinciali del Torneo Nazionale intitolato alla giovane tredicenne di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.

La competizione, creata dalla Onlus “Passione di Yara” istituita dai genitori della ragazza e patrocinata dall’ARS, è giunta all’ottava edizione e ha visto partecipare 12 società di calcio giovanile Under 10 della provincia di Palermo. Terminata la fase provinciale, saranno selezionate delle squadre che a settembre rappresenteranno la Sicilia nelle fasi Nazionali che si svolgeranno nella bergamasca, luogo di nascita di Yara, e alla qual parteciperanno tutte le squadre professionistiche italiane e le rappresentanti dilettantistiche di varie regioni d’Italia.

“E’ stata una grande festa nel ricordo di Yara – ha dichiarato ai microfoni di LiveSicilia il Direttore Tecnico della Polisportiva Gonzaga – per tenere alto il ricordo affinché fatti così gravi non possano più accadere. La manifestazione ha riscosso grande successo di pubblico, c’era tanta gente soprattutto nella giornata finale. Ho visto grande gioia da parte di tutti i bambini, ai quali è stata donata una medaglia oltre ad una maglietta in ricordo della manifestazione. E’ il secondo anno che, come Polisportiva, organizziamo questo evento e continueremo a farlo nei prossimi anni. Ogni società – conclude – ha contribuito con una somma che andrà interamente devoluta all’associazione La Passione di Yara”.