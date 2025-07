Google Camp 2025, parata di vip e yacht: tra gli ospiti anche Ivanka Trump

L’élite globale torna in Sicilia tra innovazione, lusso e segretezza

Sabato 26 luglio ha preso il via, in Sicilia, il Google Camp 2025. A riunirsi, come da tradizione, al Verdura Resort di Sciacca, struttura a cinque stelle della catena Rocco Forte Hotels, sono i big della tecnologia, della finanza, dello spettacolo e della politica.

Un appuntamento che si rinnova ogni anno, rigorosamente a porte chiuse, in una location che unisce privacy assoluta, bellezza naturale e comfort extralusso.

Cos’è il Google Camp

L’obiettivo dell’evento, fondato da Larry Page e Sergey Brin, è discutere di grandi temi legati al futuro dell’umanità: intelligenza artificiale, cambiamento climatico, energia sostenibile, geopolitica, tecnologia e filantropia.

Ma oltre al programma di conferenze – riservato a pochi e protetto da accordi di riservatezza – il Google Camp è anche (e forse soprattutto) una vetrina di potere, mondanità e relazioni strategiche.

Google Camp 2025, gli ospiti

Anche quest’anno la lista degli ospiti al “Google Partner Camp 2025”, questo il nome dell’happening in corso, è top secret ma secondo indiscrezioni trapelate dai media internazionali non dovrebbe mancare il solito Mark Zuckerberg.

Già da diversi giorni il Launchpad, l’imbarcazione extralusso del co-fondatore di Facebook e CEO di Meta, staziona in acque siciliane e il motivo potrebbe essere proprio questo. Oltre al fatto, ovviamente, che il miliardario statunitense ama trascorrere le vacanze in Sicilia.

Quest’anno, secondo i rumors, al Verdura Resort potrebbe approdare anche Ivanka Trump, nata dal primo matrimonio del presidente Usa con l’ex modella Ivana Marie Zelníčková scomparsa nel 2022.

Tra i nomi che circolano quest’anno anche quelli di Christine Lagarde, John Elkann, Mario Draghi, del primo ministro britannico Keir Starmer e di Michael Jordan, il più grande cestista di tutti i tempi. M’Brace, lo yacht di 80 metri della leggenda del basket, è stato avvistato a Taormina nei giorni scorsi.

E poi ancora un numero indefinito di capi di Stato in incognito, fondatori di startup, top manager di multinazionali e celebrità del mondo dello spettacolo.

Molti di loro raggiungono la Sicilia con jet privati atterrando a Palermo o Trapani, per poi essere trasferiti via terra o in elicottero fino al Verdura Resort, un angolo di paradiso immerso nella natura rigogliosa e circondato da aranceti e uliveti con tanto di campo da golf e spa.

Un evento blindato (e molto criticato)

Il Google Camp si svolge all’insegna della massima riservatezza. Giornalisti e curiosi vengono tenuti a distanza da un imponente servizio di sicurezza, supportato da tecnologie anti-drone. Nessuna immagine ufficiale, nessuna dichiarazione pubblica, nessuna conferenza stampa.

Solo qualche post social “sfuggito” o foto rubata alimenta il fascino enigmatico dell’evento. Ma non mancano le critiche: ogni anno, ambientalisti e osservatori accusano l’evento di greenwashing, per la contraddizione tra i temi “etici” affrontati e lo sfarzo logistico che lo circonda, fatto di voli privati, mega yacht e consumo intensivo di risorse.

Anche tra i residenti locali il dibattito è acceso: da un lato l’indotto economico e turistico, dall’altro la percezione di un evento elitario e inaccessibile.

Sicilia, crocevia di futuro e memoria

C’è però un aspetto meno discusso ma emblematico: la scelta della Sicilia – storicamente ai margini delle grandi decisioni globali – come teatro di un summit che riunisce chi muove le leve del potere globale.

Un paradosso suggestivo in cui la memoria delle civiltà antiche si fonde con le riflessioni sull’intelligenza artificiale e la transizione ecologica.

Nel silenzio (calcolato) che circonda il Google Camp, una certezza resta: mentre il mondo guarda altrove, nel cuore del Mediterraneo si intrecciano idee, accordi e relazioni che potrebbero definire il domani.

