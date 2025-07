Governo al lavoro sulla manovrina da 150 milioni: no a norme mancia

La giunta guidata dal presidente Schifani dovrebbe approvarla la prossima settimana

PALERMO – L’inchiesta per corruzione sull’assessore al Turismo Elvira Amata, che stamani ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini da parte della Procura di Palermo, non ferma l’attività del governo Schifani.

Il presidente della Regione siciliana, apprende l’ANSA, è concentrato sulla manovrina finanziaria ter, che dovrebbe essere approvata in giunta la prossima settimana.

Si tratta di norme che movimenteranno 150 milioni di euro, non ci sarà spazio per le cosiddette norme-mancia, quote assegnate in passato nei ddl di natura finanziaria con la pratica dei maxi-emendamenti dal Parlamento regionale ai singoli deputati per finanziare iniziative territoriali e che hanno creato un polverone nei mesi scorsi.

L’obiettivo del governo Schifani è che l’Assemblea regionale approvi la manovrina tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, prima dunque della pausa estiva dei lavori parlamentari.