Governo: Giorgia Meloni è premier, Musumeci ministro

Tra i ministri anche l'acese Adolfo Urso.

Giorgia Meloni, insieme alla coalizione del centrodestra, questa mattina è stata ricevuta dal presidente Mattarella. Lo stesso presidente ha convocato la Meloni nel pomeriggio alla quale, dopo un lungo colloquio, ha conferito l’incarico di formare il Governo, come annunciato dal segretario Generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

Il giuramento del nuovo governo avverrà domani alle 10 nel Palazzo del Quirinale. Giorgia Meloni si è limitata ad annunciare i nomi dei nuovi Ministri.

Questa la lista dei ministri: Luca Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento. Gilberto Pichetto Fratin, Pubblica amministrazione. Roberto Calderoli, Affari regionali e Autonomie. Nello Musumeci, Politiche Mare e per il Sud. Raffaele Fitto, Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr. Andrea Abodi, Sport e Giovani. Eugenia Maria Roccella, Famiglia, Natalita’ e Pari opportunita’. Alessandra Locatelli, Disabilita’. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Riforme. Antonio Tajani, Esteri e vicepremier. Matteo Piantedosi, Interno. Carlo Nordio, Giustizia. Guido Crosetto, Difesa. Giancarlo Giorgetti, Economia e Finanze. Adolfo Urso, Imprese e made in Italy (ex Mise) Francesco Lollobrigida, Agricoltura e Sovranita’ alimentare. Paolo Zangrillo, Ambiente e Sicurezza energetica (ex Mite). Matteo Salvini, Infrastrutture, Mobilita’ sostenibili e vicepremier. Marina Elvira Calderone, Lavoro e politiche sociali. Giuseppe Valditara, Istrauzione e merito. Anna Maria Bernini, Universita’ e Ricerca. Gennaro Sangiuliano, Cultura. Orazio Schillaci, Salute. Daniela Garnero, Santache’, Turismo. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Consiglio dei ministri.

Le Reazioni:

“Oggi l’Italia volta pagina e la fa affidandosi a Giorgia Meloni, una donna coraggiosa, competente, onesta e perciò irricattabile. Il Sud è al centro dell’agenda politica del governo nazionale e con la presenza di Nello Musumeci la Sicilia sa di avere finalmente a Palazzo Chigi un rappresentante che saprà difenderne i diritti, rappresentando un Mezzogiorno che anela sviluppo e non assistenzialismo. E con la delega al mare che vuol dire fare tornare il Mediterraneo protagonista dell’Europa“. A scriverlo su Facebook è l’ex assessore alla Sanità della Regione siciliana Ruggero Razza.

“A Palermo non aleggerà più il fondato timore di un governo nazionale ostile, come talvolta accaduto nel recente passato. Giorgia Meloni – continua Razza -, la prima donna premier della nostra amata Nazione, ha accanto a sé una squadra coesa e motivata, nella quale spicca un altro siciliano, Adolfo Urso, cui sono legato da affetto e amicizia. Il quadro uscito dalle elezioni si era aperto con la seconda carica dello Stato, il presidente Ignazio La Russa, che a sua volta si siederà accanto ad un altro siciliano, Sergio Mattarella. E poi i tanti parlamentari e uomini delle istituzioni che FdI ed il centrodestra tutto hanno voluto a rappresentare la nostra Isola e che ancora chiamerà negli altri ruoli di responsabilità per chi governa l’Italia. È un giorno di speranza. È un giorno di festa e al tempo stesso di responsabilità da fare tremare i polsi, anche pensano alle crisi, alla guerra e alle scelte che dovranno essere assunte. Per la comunità nella quale ho iniziato a militare appena maggiorenne è anche un momento di emozione profonda. Lo stesso provato a novembre di cinque anni fa. Grazie Giorgia, per aver portato per mano la Destra italiana fin dove non era mai arrivata. W l’Italia!“.

“La nomina di Nello Musumeci al ministero del Sud è un segnale importante per la Sicilia, così Confindustria esprime il proprio plauso per la scelta in seno al governo Meloni. All’ex governatore vanno le congratulazioni di Confindustria Sicilia. Nello Musumeci – dice il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese – è stato un interlocutore valido per le imprese nel corso del suo governo alla guida della Regione Siciliana. All’apprezzamento per questa scelta si aggiungono i nostri auspici: Musumeci – conclude Albanese – ha lavorato bene sulle Zes e sulla decontribuzione, ambiti tanto cari al mondo produttivo, siamo certi che proseguirà il suo impegno su questi temi”.