Graduatoria dirigenti dell’ospedale San Marco, la replica dell’Azienda

Le precisazioni dopo l'interrogazione della deputata Lidia Adorno

CATANIA – Sulla graduatoria dell’ospedale San Marco, su cui la deputata regionale Lidia Adorno ha nei giorni scorsi annunciato un’interrogazione, arriva la precisazione dell’Azienda Policlinico – San Marco di Catania in un comunicato.

Graduatoria al San Marco: la replica

“Per quanto attiene – si legge nella nota – alla non prosecuzione dello scorrimento della graduatoria citata dall’onorevole Adorno, l’Azienda sottolinea di aver proceduto all’immissione in ruolo dei candidati individuati come vincitori, assumendo a conclusione del relativo iter procedimentale, 8 dirigenti a tempo indeterminato, mentre 2 soggetti legittimati hanno espresso formale rinuncia all’assunzione”.

“A fronte del diritto soggettivo all’assunzione maturato dai 10 vincitori – continua il comunicato – la disciplina e la giurisprudenza in materia non assegna agli altri candidati idonei un diritto analogo”.

“Lo scorrimento della graduatoria – si legge ancora – è quindi una scelta esclusivamente organizzativa, che spetta all’Azienda sulla scorta delle esigenze aziendali e dell’autonomia gestionale riconosciutale dalla legge”.

“L’Azienda stessa – scrive l’Asp – successivamente all’approvazione e da subito, ha proceduto alla condivisione della graduatoria sulla base di richieste da parte di Enti e Aziende del SSR, tutte riscontrate positivamente”.

“Nello specifico – conclude il comunicato – le aziende che hanno fatto richiesta di candidati idonei ai fini dell’assunzione fino alla 24sima posizione sono: Cefpas di Caltanissetta per 1 dirigente idoneo; Asp di Messina 8 dirigenti idonei; AOU “Gaetano Martino” di Messina 1 dirigente idoneo e nuovamente Asp di Messina che non ha ancora comunicato il numero di dirigenti assunti”.