Ospedale San Marco, graduatoria dirigenti bloccata: interrogazione all’Ars

L'iniziativa della deputata regionale Lidia Adorno

PALERMO – Ospedale San Marco: la parlamentare del Movimento 5 stelle all’Ars Lidia Adorno ha annunciato di aver depositato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, indirizzata al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Assessore alla Salute Giovanna Volo.

L’obiettivo, scrive la stessa Adorno in una nota, è ottenere chiarimenti e soluzioni al mancato scorrimento della graduatoria di un concorso per dirigenti amministrativi, datato 2021, che ha interessato l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

L’interrogazione sui dirigenti del San Marco

Secondo il documento il concorso bandito ad aprile di tre anni fa, prevedeva inizialmente la copertura di 11 posti, poi ridotti a 10, dei quali solo 7 sono stati coperti. La mancata copertura delle tre posizioni è stata dovuta a rinunce e cessazioni del rapporto di lavoro da parte di alcuni candidati.

“Perché – scrive Adorno nella sua interrogazione – non prosegue lo scorrimento per gli ulteriori 3 posti rimasti al momento non coperti? E poi che fine hanno fatto le risorse economiche previste per queste posizioni non ancora assegnate?”

“È inaccettabile che – continua Adorno – con una carenza cronica di personale, anche di qualifiche amministrative dirigenziali, si lascino inutilizzate risorse già selezionate e risultate idonee. Dobbiamo garantire certezze nei concorsi e completare l’iter delle assunzioni secondo quanto previsto dal bando”.

Le graduatorie e i concorsi

Le graduatorie, si legge nella nota di Adorno, sono ancora vigenti e valide e potrebbero essere condivise da altre ASP. Risulta in effetti dai fabbisogni 2024, indicati negli strumenti di programmazione adottati dalle aziende ospedaliere, che ci siano margini per nuove assunzioni: ASP Agrigento 8 posti, ASP Catania 5 posti, ASP Enna 7 posti, ASP Messina 5 posti, ASP Ragusa 6 posti, ASP Siracusa 10 posti, AOUP “Rodolico-San Marco” 10 posti (7 assunti).

“Le ASP – scrive Adorno – stanno preferendo indire nuovi concorsi anche per posizioni da dirigente, ma perché non permettere lo scorrimento della graduatoria già formata per i posti dirigenziali? Invito la Regione Siciliana ad evitare sperperi di denaro pubblico per l’indizione e l’espletamento di nuovi concorsi”.

Procedere velocemente con l’assunzione di nuovo personale dirigenziale sarebbe importante anche in vista dei progetti finanziati dal Pnrr, che richiedono una struttura amministrativa adeguata per essere realizzati nei tempi previsti.

“La sanità siciliana non può permettersi di rimandare decisioni che comportano risparmi e che colmano vuoti pluriennali, soprattutto quando sono disponibili soluzioni immediate come lo scorrimento di graduatorie già approvate” ha concluso la deputata pentastellata all’Ars.