 Grande attesa a Taormina per il concerto di Riccardo Cocciante
Grande attesa a Taormina per il concerto di domani di Riccardo Cocciante

Lo show è in programma nella giornata di domani
TAORMINA (MESSINA) – “Io…Riccardo Cocciante“, il tour di Riccardo Cocciante prodotto da Vivo Concerti, sarà domenica 10 agosto al Teatro Antico di Taormina. L’appuntamento siciliano è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Il live di Taormina sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero che, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

“Io…Riccardo Cocciante“ è un vero e proprio viaggio che attraversa il vasto repertorio di Riccardo Cocciante con i suoi indimenticabili successi, tra cui “Bella senz’anima”, “Quando finisce un amore”, “Era già tutto previsto” e “Margherita”, brano che ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, ottenendo la certificazione di platino lo scorso 18 novembre. 

Ultimi biglietti disponibili al botteghino allestito presso la Casa del Cinema di Taormina. 

