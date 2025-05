Grande Sicilia a Sala Martorana: il gruppo di Lagalla cambia nome

L’annuncio del capogruppo Dario Chinnici

PALERMO – Grande Sicilia fa il suo debutto anche al consiglio comunale di Palermo. Il gruppo che fa riferimento al sindaco Roberto Lagalla, che ha tenuto a battesimo il nuovo movimento con Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché, ha infatti cambiato denominazione.

Il capogruppo Dario Chinnici lo ha comunicato all’Aula durante i lavori: la lista si chiamerà “Lavoriamo per Palermo – Grande Sicilia”. Una scelta quasi obbligata, dopo che il soggetto politico voluto anche dall’ex rettore, che ha debuttato due mesi fa a Enna, ha corso per le Provinciali conquistando 14 seggi in tutta l’Isola, di cui uno a Palermo.

Dopo l’adesione dell’ex forzista Ottavio Zacco, il gruppo di Lagalla è tornato a contare su cinque componenti e su una presidenza di commissione, appena un gradino sotto Dc, Fi e FdI.