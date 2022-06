Grandi successi per il Settore Paralimpico multidisciplina del TeLiMar

"Hanno dato il meglio e si è vista la volontà di vincere. Sapevano che ce la potevano fare e lo hanno dimostrato"

PALERMO – È stato un fine settimana ricco di medaglie e tanta esperienza per il Settore Paralimpico del TeLiMar, impegnato su due fronti: a Molfetta per i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera e a Torino per i Giochi Estivi Special Olympics in cui è sceso in acqua il team di canottaggio.

In Puglia, il Club dell’Addaura ha visto esordire tre atleti e ha conquistato cinque medaglie: bronzo per Matteo Richiusa nella marcia 1500 mt, Giuseppe Di Marzo nei 400 metri piani, Filippo Talluto nella marcia 800 mt e nel Triathlon. Argento, invece, nella staffetta 4 x 100 metri piani di Leone, Talluto, Richiusa e Di Marzo. Ottima prestazione anche per Chiara Siragusa, che ha chiuso le sue gare nei 1500 mt e 800 mt marcia con due medaglie di legno, migliorando il suo tempo personale di quasi due minuti.

GANCI

Gaspare Ganci, Direttore tecnico del Settore Paralimpico TeLiMar: «Un ringraziamento particolare va ai collaboratori Lorenzo Di Marzo e Benedetto Talluto, freschi di attestato tecnico FISDIR, che hanno debuttato in questo nuovo ruolo mostrando professionalità oltre che preparazione tecnica. Siamo già carichi per il prossimo appuntamento, quello dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto che si svolgeranno a Chianchiano dal 15 al 19 giugno. Prima, però, spazio per la festa del Golden Gala “Pietro Nennea”, allo stadio Olimpico di Roma, dove Giuseppe Di Marzo il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno gareggerà sui 100 mt piani categoria C21».

Sull’altro fronte, il team para-rowing del Club dell’Addaura, guidato dagli allenatori e responsabili del settore Ionut Brinza e Yunieldis Martinez Sourt ha fatto incetta di medaglie anche alla XXXVII edizione dei Giochi Estivi Special Olympics, che si sono disputati all’ombra della Mole Antonelliana. Nelle qualificazioni di domenica i due Quattro GIG schierati hanno vinto le rispettive batterie, così come Andrea Santoro nel Doppio Canoe. Finale conquistata anche da Luca Mammana e Fabio Leto, arrivati entrambi terzi nella propria batteria nel Doppio canoe.

Oggi, dunque, nel Quattro GiG è arrivata la vittoria per Alessandro Aiello, Riccardo Venturella con Yunieldis Martinez Sourt e Maddalena Aiello. Argento per Valeria Galioto, Nicolò Fiorentino con Ionut Brinza e Dario Durante. Nel Doppio Canoe, Oro per Andrea Santoro in coppia con Martinez, Fabio Leto in equipaggio con Brinza. Bronzo per Luca Mammana e Maddalena Aiello.

BRINZA

Ionut Brinza, allenatore e responsabile del team Para-Rowing del TeLiMar: «I ragazzi si sono divertiti molto. Sono stati sicuramente dei giorni stancanti tra gare e cerimonia di apertura, uno spettacolo che ci ha tenuti svegli fin oltre la mezzanotte, ma ne è valsa la pena. Quello che riportiamo tutti quanti a casa sono tanta esperienza e grandi emozioni, soprattutto per i ragazzi. Hanno dato il meglio e si è vista la volontà di vincere. Sapevano che ce la potevano fare e lo hanno dimostrato. Adesso, ci prepareremo per i Campionati Italiani che si disputeranno a Corgeno».