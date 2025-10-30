Grave incidente a Pioppo, Mercedes si ribalta: un giovane ferito

I vigili del fuoco hanno estratto il ragazzo dall'auto

PALERMO – Incidente stradale sulla statale 186, poco dopo lo svincolo per Pioppo, nel territorio di Monreale. Un giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Si trovava alla guida di una Mercedes quando è uscito di strada: l’impatto è stato violentissimo.

L’incidente a Pioppo e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dal mezzo, mentre i sanitari del 118 l’hanno trasportato all’ospedale Ingrassia. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

In attesa della rimozione dell’auto dalla carreggiata, si sono registrati rallentamenti alla circolazione. Un incidente che allunga la lunga scia di sinistri in città e in provincia. L’ultimo si è verificato in via degli Emiri a Palermo, dove sono stati investiti marito e moglie che stavano per attraversare. A travolgerli, un ragazzo alla guida di una Moto Bmw.

La coppia investita

La coppia è stata trasportata al Civico: l’uomo ha riportato le ferite più gravi ed è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Meno preoccupanti le condizioni della donna. Sabato scorso un altro incidente dall’epilogo tragico: una donna di 25 anni è stata infatti investita e uccisa in via Buonriposo.

L’incidente in via Buonriposo a Palermo

Grace Opoku stava percorrendo il tratto di strada che conduce al sottopassaggio. Dietro di lei si trovavano i figli piccoli e il compagno. A travolgerla, un pullman dell’Ast. “Grace era una giovane mamma che viveva per la sua famiglia – ha raccontato chi conosceva la donna -. Una madre attenta, che teneva molto all’educazione dei figli, adesso rimasti senza il faro della loro vita”. Aveva da tempo lasciato il Ghana e a Palermo stava anche seguendo un corso per diventare baby sitter. Il giorno della tragedia stava tornando a casa dopo l’ultima lezione.