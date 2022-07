Grave incidente: ferito l’ex deputato regionale Panepinto

E' ricoverato in rianimazione.

CASTELVETRANO – È in gravi condizioni, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Castelvetrano, Giovanni Panepinto, ex deputato regionale e da qualche tempo segretario generale del Comune di Trapani. Panepinto alla guida della sua BMW viaggiava con altri due passeggeri. Ieri sera stava percorrendo lo scorrimento veloce Castelvetrano–Sciacca, quando una Jeep ha invaso la sua corsia di marcia. Lo scontro frontale violento ha spinto la Bmw che è finita sulla banchina stradale, urto che l’ha quasi completamente distrutta. Feriti i tre occupanti che erano a bordo dell’auto. Ad avere la peggio Panepinto che attualmente è in rianimazione all’ospedale di Castelvetrano. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dell’auto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.