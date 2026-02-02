Incidente in viale Strasburgo: grave un 16enne

Drammatico scontro tra un'auto e una moto

PALERMO – Drammatico incidente in viale Strasburgo a Palermo. Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto gravemente ferito un minorenne. E’ successo all’altezza del civico 200, dove l’impatto si è rivelato violentissimo.

Incidente in viale Strasburgo: i soccorsi

Il giovane, Z.A, di 16 anni, era in sella a una moto enduro quando si è verificato lo schianto con una Hyundai Tucson guidata da un uomo di 30 anni. Il ragazzo è finito sull’asfalto, ha riportato gravi traumi soprattutto alle gambe. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato con codice rosso all’ospedale Villa Sofia. E’ stato ricoverato al Trauma center, dove la prognosi è riservata.

Il conducente dell’auto non ha invece riportato ferite. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. In base ai primi accertamenti, l’automobilista stava per immettersi su una delle corsie laterali dalla carreggiata centrale quando si è verificato l’impatto con il giovane motociclista. Le indagini sono in corso e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

L’incidente in via Roma

In città l’ultimo grave incidente risale soltanto alla scorsa settimana, quando un uomo è stato investito da uno scooter nella centralissima via Roma, all’altezza di via Emerico Amari. In questo caso, chi era alla guida del ciclomotore non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Tre persone hanno perso la vita sulla Statale

Venerdì mattina, invece, il tragico incidente che è costato la vita a tre persone sulla statale 121, lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, due soccorritori dell’associazione “Madonie soccorso”, sono morti mentre accompagnavano una paziente in ospedale per la dialisi. Anche quest’ultima, Giovanna Oddo, 95enne di Villafrati, è rimasta uccisa nell’impatto con un camion, avvenuto all’altezza di contrada Coda di Volpe.