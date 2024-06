Grave incidente sulla Statale 121: centauro trasportato in ambulanza

In direzione Catania

BELPASSO (CATANIA) – L’incidente di è verificato pochi minuti prima delle ore 22. Un furgoncino ed un mezzo a due ruote sono entrati in collisione lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, nella porzione di territorio che ricade tra Paternò e Belpasso.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato d’urgenza in ospedale: avrebbe riportato diverse ferite in più parti del corpo. Va rilevato che il tratto di strada interessato è andato totalmente in tilt con file d’auto chilometriche che hanno accompagnato l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò chiamati ad effettuare i rilievi del caso e ricostruire una dinamica che, al momento, resta tutta da ricostruire.