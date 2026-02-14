Grave incidente stradale sulla Catania-Paternò: c’è una vittima

CATANIA – Un bilancio pesantissimo a seguito di un incidente avvenuto sulla Strada Statale 121: la Catania-Paternò. Una vittima (della quale non si conoscono ancora le generalità) e quattro feriti. In quel tratto di strada per tutto il pomeriggio si è registrata pioggia battente.
L’incidente sulla Catania-Paternò
Ancora una tragedia della strada. Ed ancora sulla SS 121. Le notizie sono frammentarie ed i soccorritori si sono subito portati sul posto. Ad intervenire, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.
Sarebbero state almeno due le auto coinvolte. Una è finita con le ruote in aria. Traffico letteralmente paralizzato.