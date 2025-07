Musica, l’orchestra del Bellini per la prima volta a Gravina

Ricordando Paolo Borsellino

CATANIA – Gravina si prepara ad un evento di altissimo profilo culturale: “Il Bellini a Gravina di Catania” Appuntamento d’eccezione in programma sabato 19 luglio ore 21.00 all’interno del Parco comunale “Paolo Borsellino” con ingresso gratuito.

L’evento fa parte della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini”. Per la prima volta, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania si esibirà nel comune etneo con il concerto sinfonico “Hollywood Gala”.

Sul podio, una delle più apprezzate bacchette del panorama musicale contemporaneo: la maestra Carmen Failla, nota per la sua sensibilità interpretativa e per la capacità di coniugare rigore tecnico e passione artistica. Sotto la sua direzione, l’orchestra darà vita a un viaggio emozionante tra le colonne sonore firmate da Strommen, Bernstein, Loewe, Barra, Mancini, Badelt, Silvestri, Jobes/Edelman, Morricone e Williams.

Un evento unico, che rappresenta non solo un’occasione rara per il territorio di accogliere un’eccellenza artistica, ma anche un momento di profonda riflessione civile. L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di dedicare la serata alla memoria del giudice Paolo Borsellino, nel XXXIII anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. Musica, cultura e memoria si fondono in un appuntamento che promette di essere indimenticabile, un omaggio alla bellezza dell’arte e al coraggio della giustizia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gravina, con il sindaco Massimiliano Giammusso in prima linea, affiancato dal vicesindaco con delega alla Cultura, Claudio Nicolosi, e dall’assessore allo Spettacolo, Filippo Riela. L’evento è patrocinato dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Andrea Messina.

L’iniziativa rientra nel progetto più ampio intitolato “Rievocazione storica della vita di Sant’Antonio di Padova”, che ha l’obiettivo di sostenere i Comuni siciliani nella promozione di attività sociali, culturali ed economiche. Lo scopo principale è rafforzare la coesione sociale attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-religioso, con particolare attenzione alla figura di Sant’Antonio di Padova, patrono di Gravina di Catania e simbolo identitario della comunità.

Oltre all’evento “Il Bellini a Gravina di Catania”, il progetto prevede altre due iniziative, distinte ma collegate tra loro, che si svolgeranno domenica 27 luglio con inizio alle ore 20.30 presso il Parco comunale “Paolo Borsellino”: il Premio “Gravina Porta della Città Metropolitana di Catania”, condotto da Ruggero Sardo e a seguire, lo spettacolo teatrale “Santantoni”, uno spettacolo, unico nel suo genere che unirà teatro, canto, musica dal vivo, trampoli e giochi di fuoco, dando vita ad una narrazione potente e suggestiva dedicata alla figura di Sant’Antonio di Padova.