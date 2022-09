Gravina, il Borgo Antico di San Paolo verso il recupero

Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso: "Si tratta di un luogo particolarmente caro alla memoria della nostra città".

CATANIA – Sono appena iniziati i lavori per il restyling dell’area a verde del Borgo Antico di San Paolo. Quelli che un tempo erano gli antichi possedimenti del Principe Girolamo Gravina presto torneranno agli antichi splendori ma, soprattutto, alla fruibilità della cittadinanza. I fondi per la realizzazione di questi lavori arrivano dal Bilancio Partecipato 2021.

L’idea di riqualificare l’area a verde del Borgo Antico di San Paolo nasce dalla volontà dei cittadini gravinesi che hanno votato questo progetto nell’ambito di quelli presentati in riferimento al Bando partecipato 2021. Nonché, questo progetto, nasce su indicazione dell’amministrazione comunale che aveva già provveduto più volte alla manutenzione straordinaria del luogo dopo decenni di degrado e abbandono.

I lavori di riqualificazione dell’area a verde del Borgo Antico di San Paolo prevedono la sistemazione del verde pubblico con la piantumazione di piante ornamentali e la sistemazione del sentiero che verrà arricchito dalla collocazione di diverse panchine. I lavori di restyling dell’area prevedono anche la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione pubblica con la collocazione di diversi faretti artistici.

‹‹Siamo felici di poter riconsegnare alla nostra cittadinanza grazie al Bilancio Partecipato 2021 un luogo incantevole come il belvedere del Borgo Antico di San Paolo. – ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – Luogo particolarmente caro alla memoria e alla storia della nostra città. Un progetto fortemente voluto dai nostri cittadini che l’hanno scelto mediante votazione relativamente al Bilancio Partecipato. In particolare, – conclude il sindaco Giammusso – questo progetto è stato presentato da Giuseppe Santangelo. Il recupero e la riqualificazione dell’area a verde del Borgo Antico di San Paolo, comunque, è sempre stato un desiderio del mio capo di gabinetto Marco Rapisarda che da sempre me l’ha caldeggiato››.

‹‹Grazie a questo progetto del Bilancio Partecipato 2021 presto verrà riconsegnato alla cittadinanza uno dei luoghi chiave della storia di Gravina. – ha spiegato Rosario Condorelli, vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici – Un grazie particolare va ai nostri validi tecnici comunali che hanno seguito tutto l’iter del progetto: il geometra Salvatore Contrafatto, dirigente del V servizio e il dottore Marco Meli, responsabile del procedimento››.