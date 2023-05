“Grazie per il Festival della Comunicazione tenuto a Catania”

Le parole dell'arcivescovo Luigi Renna a termine dell'evento che prepara alla Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

Al termine del Festival della Comunicazione che si è tenuto a Catania in preparazione alla Giornata

mondiale delle Comunicazioni sociali, celebrata nella solennità dell’Ascensione del Signore, il 21

maggio 2023, ed avente per tema “Parlare con il cuore e farlo con mitezza”, ispirato al Messaggio di

Papa Francesco per la Giornata, sento di dover ringraziare tanti, con grande gioia perché ho incrociato

tanti volti e tanti comunicatori che ispirano il loro servizio, la loro professione, semplicemente la loro

umanità, a questo stile di vita. Ringrazio le Paoline i Paolini, che, interpreti dello spirito del beato

Giacomo Alberione, ci hanno permesso di vivere il 18° festival della Comunicazione in Italia e ci

hanno immesso in una rete di relazioni che ha arricchito la nostra Chiesa locale: grazie a suor Cristina

Beffa e padre Giuseppe Lacerenza.

Un grazie all’Ufficio diocesano comunicazioni sociali, guidato da don Giuseppe Longo e coadiuvato

dal prof. Giuseppe Adernò e dal diacono Alessandro Rapisarda. Grazie a tutti coloro che per i Paolini

e per la Diocesi hanno messo a disposizione le loro competenze e il loro tempo: Giacomo Salerno,

Valeria Pisasale, Giuseppe Barbagallo, Arianna Rotondo. Grazie al Vicario generale mons. Salvatore

Genchi, al Vicario per la pastorale don Giuseppe Raciti, all’Economo diocesano dottor Carmelo

Squadrito.

Tanta gratitudine va a parroci e rettori di chiese, gestori di teatro e luoghi pubblici, che hanno messo

a disposizione gli spazi per gli eventi culturali, nonché a tutti i loro preziosi collaboratori. Grazie ai

relatori che ci hanno raggiunto da tutta Italia e hanno portato la loro competenza e la loro esperienza

di “comunicatori con il cuore” nella nostra Catania.

Con animo grato salutiamo don Gianni Epifani e i suoi collaboratori dell’Ufficio Cei per la diretta

della Messa su Raiuno del 21 maggio. Grazie infine ai numerosi sponsor che hanno permesso di

affrontare con serenità le spese per l’evento, senza dimenticare che parte delle risorse sono frutto

della nostra compartecipazione economica alle necessità ecclesiali con la firma dell’8xmille.

Il festival ci ha lasciato molto e chiede un rinnovamento della nostra pastorale delle comunicazioni,

perché coinvolga sempre più le grandi risorse di intelligenza e di cuore di cui la nostra Arcidiocesi

dispone. Che lo Spirito Santo accompagni il nostro cammino.

Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania