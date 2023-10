Gruppo Altea: punto di riferimento nel settore fotovoltaico

4' DI LETTURA

Gruppo Altea, società di servizi energetici con sedi a Catania e Trento, viene fondata nel 2009 dall’ingegnere Stefano Finocchiaro, suo attuale Amministratore, con il preciso obiettivo di fornire ai clienti interessati ad investire nelle energie rinnovabili, una struttura efficiente e completa in grado di garantire assistenza e consulenza energetica in linea con le nuove sfide del mercato dell’energia.

Ing. Stefano Finocchiaro

Serviva anzitutto aggregare intorno al progetto un ampio team di professionisti ed esperti di settore sui quali puntare per cominciare a vincere le varie sfide di mercato che negli anni hanno consentito a Gruppo Altea di affermarsi non solo a Catania (città d’origine dell’Azienda) ma in tutta la Sicilia.

Grazie ai valori sui quali si fonda ed al suo modus operandi, oggi Gruppo Altea vanta una vasta clientela sia di aziende che di privati cittadini ai quali offre assoluta professionalità e prodotti all’avanguardia.

Gruppo Altea è costantemente proiettato al futuro e molto vigile a cogliere le continue innovazioni tecnologiche al fine di realizzare al più presto il grande sogno di vedere, grazie al proprio contributo, una Sicilia sempre più “GREEN”.

I valori di Gruppo Altea

Fin dalla sua fondazione Gruppo Altea ha puntato sullo sviluppo del concetto di innovazione intesa come voglia di miglioramento per se stessi e conseguentemente per gli altri e per l’ambiente in cui si vive. E’ questa la “mission” del Brand … aiutare le famiglie e le aziende nel passaggio all’energia sostenibile.

E’ il concetto di sostenibilità il riferimento costante di Gruppo Altea nei rapporti con gli altri, siano essi clienti, fornitori o collaboratori che coniugati con trasparenza e puntualità rappresentano le coordinate principali sulle quali l’Azienda sviluppa quotidianamente il lavoro. Gruppo Altea rappresenta nel territorio un moltiplicatore di valori dove ognuno gioca un ruolo fondamentale, custodendo sani principi e provando a renderli rinnovabili come le energie di questo pianeta.

Il team

I collaboratori sono il capitale più prezioso di Gruppo Altea attraverso il quale migliorare l’offerta giorno dopo giorno. L’esperienza maturata dal team di lavoro nel corso degli anni consente a Gruppo Altea di essere il leader siciliano nel settore delle energie rinnovabili.

Cortesia e versatilità rappresentano da sempre l’approccio al cliente. Questo è lo spirito di Gruppo Altea e di chi ne entra a far parte.

Il metodo

Gruppo Altea è strutturato in modo da offrire ai clienti un servizio quanto più completo ed efficiente, dall’inizio alla fine. Il reparto marketing presenta l’azienda e ne illustra servizi e promozioni al pubblico. A seguire il reparto commerciale entra in contatto con il cliente e gli propone delle soluzioni su misura. Il reparto tecnico si occupa poi della progettazione degli impianti e della burocrazia. Una volta conclusi gli iter, il reparto operativo procede all’installazione del prodotto. A fine pratica il reparto amministrativo cura gli aspetti fiscali e finanziari, supportando il cliente nelle procedure di pagamento. E infine l’assistenza clienti, che si assicura dell’erogazione di un servizio che rispetti gli elevati standard a supporto di un servizio unico che ha reso Gruppo Altea azienda leader siciliana nel settore delle energie rinnovabili.

Servizi

FOTOVOLTAICO

Gruppo Altea si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici in tutto il territorio regionale siciliano spaziando dal residenziale, al business e ai grandi impianti come i parchi fotovoltaici.

CONSULENZA TECNICA

Grazie al proprio expertise, Gruppo Altea fornisce servizi di consulenza energetica su GAC, luce e gas, bandi e incentivi statali/europei indirizzati ai privati e alle aziende.

MOBILITÀ ELETTRICA

Gruppo Altea sostiene e supporta la transizione energetica con l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica intelligenti per veicoli elettrici.

SOLARE TERMICO

Gruppo Altea realizza impianti di Solare Termico che sfruttando l’energia del sole consentono di ottenere un grande risparmio per l’acqua calda sanitaria.

CLIMATIZZATORI

I climatizzatori e le pompe di calore installati da Gruppo Altea sono ad alta efficienza energetica e consentono di ottenere un notevole risparmio in bolletta.

CALDAIE

Per ottimizzare il consumo di gas, Gruppo Altea fornisce e monta caldaie a condensazione delle migliori aziende europee,

I vantaggi per le aziende

Risparmio in bolletta

Affidarsi alle energie rinnovabili significa tagliare sensibilmente i costi provenienti dal consumo energetico aziendale. Gli impianti messi in opera da Gruppo Altea consentono di ottenere altissimi livelli di efficienza e ridurre notevolmente i costi in bolletta poiché autoprodurre è sinonimo di assoluto risparmio.

Agevolazioni fiscali

Esistono diverse agevolazioni per le imprese virtuose che decidono di sostenere costi legati alle tecnologie ecosostenibili. Le più importanti sono credito d’imposta, reverse charge, Nuova Sabatini, decreto FER1 e gli incentivi a favore delle comunità energetiche.

Investimento smart

Investire in un impianto fotovoltaico significa scommettere sul futuro assicurando indipendenza energetica alla propria azienda ed energia gratis per almeno 30 anni. E il rientro dei costi avviene generalmente in 4-5 anni dall’acquisto dell’impianto.

Diventare green

Rendendo la propria azienda sostenibile si contribuisce a salvare il pianeta diminuendo le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il ritorno d’immagine che si ottiene consente di diventare impresa virtuosa e ampliare il proprio business raggiungendo ulteriori segmenti di mercato.