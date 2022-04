Gruppo Arena apre due nuovi SuperConveniente

Un punto vendita dal concept simile a quello di un negozio di vicinato che risponde sempre di più alle crescenti esigenze dei consumatori, reagendo con elasticità, ascolto e attenzione alle mutazioni del mercato. Questo è il format SuperConveniente di prossimità che il Gruppo Arena inaugura l’8 Aprile, a Caltagirone (CT) e a Niscemi (CL).

Una sperimentazione che dal punto di vista strategico segna una novità nella strategia del Gruppo che per assecondare la domanda che arriva dal mercato, insieme alla sfida di sviluppare l’insegna SuperConveniente su territori meno presidiati, punta su una nuova concezione del format ancora più cittadino per offrire una spiccata convenienza anche per la spesa quotidiana sotto casa.

La proposta commerciale del format SuperConveniente “sotto casa” è quindi calibrata sulle abitudini di acquisto dei consumatori con prodotti provenienti dal territorio che, oltre alla selezione dei migliori prodotti di marche industriali a prezzi competitivi, si vanno ad affiancare ai prodotti a marchio della nuova MDD di successo del Gruppo Arena che unisce alla convenienza valori quali trasparenza, sicilianità, sicurezza e bontà.

“Gustomanno”, per la dispensa, “Terrabuona”, per il fresco e freschissimo, “Borgo Magno”, come espressione delle eccellenze locali, “Fontebuona” per il mondo beverage, “Bay” per i tutti i fuori pasto, “Marazur” per le conserve ittiche, “Mucho Amor” per gli amici animali, “Ren” per il cura persona, “Over” per il cura casa e “Sibal” per il piccolo e grande elettrodomestico.

I nuovi store di Caltagirone e Niscemi di circa 600 mt (quest’ultimo di proprietà del Gruppo Arena ma concesso in franchising segna un percorso di inizio di sviluppo del canale franchising per anche l’insegna SuperConveniente, dopo la storica partnership dei SuperConveniente di Trapani) puntano molto sul servizio e sulla relazione con il cliente, contribuendo a valorizzare l’identità del luogo, rispecchiandone l’anima gastronomica.

Luoghi accoglienti, moderni e a misura d’uomo per una spesa veloce e completa, con prodotti di tradizione e nuove tendenze di consumo.

Spazio ai freschi e ai prodotti locali, per una spesa quotidiana ottimizzata e a prezzi molto convenienti. Tutti i servizi sono altamente garantiti, così come i parcheggi rinnovati per un uso comodo e funzionale in città.

I due store sono dotati delle più innovative tecnologie per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, come l’utilizzo delle lampade a led e dell’anidride carbonica come fluido refrigerante per gli impianti frigo.

La continua creazione di posti di lavoro che raggiunge la quota di oltre 2700 collaboratori, la cultura per l’innovazione e formazione delle risorse umane e l’offerta di qualità diversificata nei vari contesti territoriali, testimoniano ancora la forza della leadership regionale di Gruppo Arena.