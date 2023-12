Guardia Costiera, a Catania sequestrati 570 kg di prodotti ittici

Tutti i particolari

CATANIA – La Guardia Costiera di Catania ha sequestrato 570 chili di prodotti ittici di varia specie. Tra di essi, 200 chili di tonno rosso, di cinque diversi esemplari. Il motivo è la mancata tracciabilità e non etichettatura dei prodotti pescati.

Il servizio

Il sequestro rientra nell’attività di vigilanza e controllo sulla filiera della pesca. Un’attività svolta dalla Guardia costiera etnea, a tutela dei cittadini e a difesa degli operatori di settore. Il controllo è stato svolto, nello specifico, dagli ispettori della Capitaneria di porto della Guardia Costiera di Catania, Riposto e Acireale.

Gli ispettori

Gli ispettori hanno eseguito i controlli con particolare attenzione rivolta all’indotto commerciale nei mercati ittici e presso gli esercenti e rivenditori al dettaglio. Questo a Catania, Zafferana Etnea e Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Sono state elevate complessivamente 5 sanzioni amministrative per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici per un ammontare di circa 7 mila e 200 euro.

La donazione

Il prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto a un accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della Azienda sanitaria provinciale. In questo modo, poi, una parte è stata donata per la distribuzione alle associazioni caritatevoli e di beneficienza.