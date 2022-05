Guardia di Finanza, sequestrati 7 tonni rossi

Già donati al banco alimentare (foto di repertorio)

CATANIA – Finanzieri della sezione Operativa navale di Catania hanno sequestrato sette esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di 1.450 chilogrammi. Il pesce era su due furgoni e, secondo la Guardia di finanza, era destinato al mercato clandestino. Le Fiamme gialle etnee sono risalite ai due responsabili della frode elevando, nei loro confronti, sanzioni amministrative per 5.332 euro. Il tonno sequestrato e’ stato confiscato e, dopo l’idoneita’ al consumo alimentare umano accertata dai veterinari dell’Asp, e’ stato donato in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia.